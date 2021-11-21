"Всі знають, хто такий Гармаш. Він – дуже класний хлопець, який сильно переживає, але не показує цього. Це лише з боку здається, що він як "мішком прибитий". Але Денис дуже чистий, відкритий і буде викладатися до кінця.

Суркіс пояснив феномен Гармаша в Динамо

У кар'єрі Гармаша був такий момент, коли Ребров почав у Динамо у три захисника грати і Дениса використовували на позиції лівого інсайда. Він тоді дуже багато почав забивати. Тобто, йому потрібно було ближче до атаки грати, а він більшу частину свого кар'єрі бігав на позиції бокс-ту-бокс.

Це говорить про його універсалізм. Куди Гармаша не постав – він не буде ображатися. Є футболісти, які кажуть, що, мовляв, це не моя позиція, я тут грати не буду. А для Дениса головне грати. А де і як – йому все одно. Він виходить і грає на команду", – сказав Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, у поточному сезоні Гармаш забив за Динамо вже 7 голів – більше лише у Циганкова та Буяльського.

Чорноморець – Динамо: Вітінью і Гармаш сяють, новий найкращий асистент УПЛ – шедеври і пародія, безнадійна оборона