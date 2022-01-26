"Ми вже вирішили купувати центрального захисника в Італії, я вже послав туди людину. Миколенко, Бурда, Шабанов, Попов травмовані. Містер Луческу взяв Сироту, який уже грав за Михайличенка, і взяв Забарного.

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Так, усі говорили, що Забарний – перспективний, хороший молодий футболіст. Але вибачте: перед нами стояло завдання потрапити до Ліги чемпіонів! Минуло рівно дві доби, зателефонував Містер і каже: "Президенте, під'їдь".

Я приїхав на базу, він каже: "Це талант, я з ним попрацюю. Ви побачите. Не треба купувати нікого". Забарний заграв, Шапаренко розкрився, Гармаш – наше все. Він змінив усе", – поділився Суркіс у інтерв'ю Бомбардир.

До слова, Забарний став незмінним гравцем основи Динамо. У поточному сезоні Ілля провів 23 матчі за киян, записавши до свого активу 1 асист.

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