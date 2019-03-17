"Це так, ніби король дарує тобі титул лицаря", – Клопп відреагував на слова Бекенбауера, що він повинен очолити Баварію

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що йому все подобається у мерсисайдському клубі.

"Мені розповіли, що сказав Бекенбауер. Ні, це не тисне на мене. Я радий, що знаю його вже 14 років. Це щось особливе, і я думаю, що можу сказати, що ми – друзі. Коли він говорить про мене такі речі, це хоже на те, як король нагороджує людину титулом лицаря.

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Я відчуваю себе добре тут, у Ліверпулі. Цей клуб дав мені багато можливостей, щоб створити дійсно хорошу команду. Однак, якщо я програю проти Фулхема, що, на вашу думку, станеться тоді? Мені дуже подобається, коли люди говорять позитивно про мене, тому що я такий же, як і всі інші люди.

Але я б не сказав, що мені потрібна ця похвала. Якщо моя сім'я та друзі позитивно думають про мене, це для мене важливо. А думка інших людей на мене не впливає", – цитує Клоппа AS.

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Нагадаємо, після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Ліверпуль переміг Баварію (3:1), колишній президент мюнхенців Франц Бекенбауер заявив, що Клоппу потрібно очолити "ротен": "Це було б неймовірно. Це стало б найвищою точкою в його кар'єрі. Юрген був тим, хто навчив німців швидко грати у футбол".