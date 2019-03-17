toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗОРЯ - ШАХТАР РЕАЛ МАДРИД - СЕЛЬТА

"Це так, ніби король дарує тобі титул лицаря", – Клопп відреагував на слова Бекенбауера, що він повинен очолити Баварію

13:35 511 Читать на русском
"Це так, ніби король дарує тобі титул лицаря", – Клопп відреагував на слова Бекенбауера, що він повинен очолити Баварію
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп заявив, що йому все подобається у мерсисайдському клубі.

39’ Жоель Матіп
 
Садьйо Мане 26’
Вірджил ван Дейк 69’
Садьйо Мане 84’

"Мені розповіли, що сказав Бекенбауер. Ні, це не тисне на мене. Я радий, що знаю його вже 14 років. Це щось особливе, і я думаю, що можу сказати, що ми – друзі. Коли він говорить про мене такі речі, це хоже на те, як король нагороджує людину титулом лицаря.

"Я чув, що Баварія програла", – музичне привітання від Клоппа, яке сподобається навіть німецьким вболівальникам

Я відчуваю себе добре тут, у Ліверпулі. Цей клуб дав мені багато можливостей, щоб створити дійсно хорошу команду. Однак, якщо я програю проти Фулхема, що, на вашу думку, станеться тоді? Мені дуже подобається, коли люди говорять позитивно про мене, тому що я такий же, як і всі інші люди.

Але я б не сказав, що мені потрібна ця похвала. Якщо моя сім'я та друзі позитивно думають про мене, це для мене важливо. А думка інших людей на мене не впливає", – цитує Клоппа AS.

Жеребкування ЛЧ та ЛЄ: потенційний "каталонський" фінал у Мадриді та нагода для "відмазок" Динамо і Шахтарю

Нагадаємо, після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Ліверпуль переміг Баварію (3:1), колишній президент мюнхенців Франц Бекенбауер заявив, що Клоппу потрібно очолити "ротен": "Це було б неймовірно. Це стало б найвищою точкою в його кар'єрі. Юрген був тим, хто навчив німців швидко грати у футбол".

Теги
Англія Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль Німеччина Юрген Клопп Юрген Клопп Франц Бекенбауер Баварія - Ліверпуль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
хв
Ліон
15:30
Монпельє
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук