"Це сюрприз для вболівальників": Павелко – про перемогу збірної України над Швейцарією
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко поділився емоціями від матчу Ліги націй проти Швейцарії.
"Я дуже і дуже радію за нашу збірну, за гравців, за Львів, який фартовим був, є і буде для нашої збірної.
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Якби була можливість залишити сьогоднішню турнірну таблицю в групі... З такими командами в Лізі націй у нас перша позиція. Упевнений, що це сюрприз для вболівальників, які 10 місяців не бачили збірну і скучили за нею.
Гра була проти сильної і незручної за стилем гри команди. Швейцарія – одна з лідерів світового футболу. Ми вдячні Львову за ту атмосферу, яку вболівальники створили для гравців під час підготовки до гри. Звичайно ж, аура Арени Львів дала таку ж синергію для позитивного результату", – сказав Павелко у коментарі ТК Футбол.
Нагадаємо, збірна України зуміла вирвати перемогу у Швейцарії (2:1) і очолила турнірну таблицю своєї групи.
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