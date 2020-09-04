"Я дуже і дуже радію за нашу збірну, за гравців, за Львів, який фартовим був, є і буде для нашої збірної.

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Якби була можливість залишити сьогоднішню турнірну таблицю в групі... З такими командами в Лізі націй у нас перша позиція. Упевнений, що це сюрприз для вболівальників, які 10 місяців не бачили збірну і скучили за нею.

Гра була проти сильної і незручної за стилем гри команди. Швейцарія – одна з лідерів світового футболу. Ми вдячні Львову за ту атмосферу, яку вболівальники створили для гравців під час підготовки до гри. Звичайно ж, аура Арени Львів дала таку ж синергію для позитивного результату", – сказав Павелко у коментарі ТК Футбол.

Нагадаємо, збірна України зуміла вирвати перемогу у Швейцарії (2:1) і очолила турнірну таблицю своєї групи.

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