"Нам не сподобалося це інтерв'ю. Це створює непотрібний шум. Це не допомагає, але ми не хочемо роздмухувати цю ситуацію і робити її вагомішою, ніж насправді. Дуже легко вирвати слова із контексту, створити заголовок.

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Я не відчуваю, що він нещасливий, тому я здивований. Ми не будемо просто читати заголовки. Ми візьмемо паузу, щоби зрозуміти, що відбувається. Це не відбивається на його щоденній роботі на тренуваннях.

Яким для Лукаку буде результат цього інтерв'ю? Обговоримо. Але ми зробимо це за зачиненими дверима", – цитує Тухеля журналіст Нізаар Кінселла у Twitter.

Нагадаємо, влітку Челсі заплатив Інтеру за Ромелу 115 млн євро.

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