Капітан Шахтаря Тарас Степаненко поділився очікуваннями від продовження дуелі з нідерландцями за вихід у чвертьфінал другого за силою єврокубку.

"Ключовим фактором стане наша концентрація. Фейєнорд має висококласних гравців, команда йде на першому місці в чемпіонаті Нідерландів.

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Гадаю, велика концентрація, фокус, самовіддача та майстерність нашої молоді стане в пригоді для внеску в нашу перемогу. Слід працювати. Зараз найголовніше – відновитися і з гарними думками готуватися до гри в Роттердамі", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у першій грі "гірники" у Варшаві розписали з Фейєнордом бойову нічию 1:1. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 16 березня. Початок зустрічі о 19:45.

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