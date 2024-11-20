Захисник збірної України Олексій Сич поділився емоціями після дебютного виходу на поле у матчі проти Албанії (2:1).

"Вихід на поле? Це сталося несподівано для мене. Емоції просто неймовірні. Думаю, що для кожного гравця мрія дебютувати за головну команду. У мене ця мрія збулася – дякую тренеру та команді, що мені довірилися.

Україна зіграє у плей-офф за вихід до Ліги А – відомі деталі жеребкування та потенційні суперники

Було складно. З рахунком 2:1 потрібно було зберегти перемогу. Хлопці, вся команда віддали всі сили, щоб перемогти", – сказав Сич у коментарі Суспільному.

Збірна України здобула мінімальну перемогу над Албанією (2:1), завдяки голам Зінченка та Яремчука, і тепер боротиметься за місце в елітному дивізіоні Ліги націй у перехідних матчах.

До слова, Сич вийшов на поле на 76-й хвилині матчу замість Юхима Коноплі. Цей вихід став першим для листопадового дебютанта збірної.

"Фух, із Сан-Маріно не гратимемо": Ребров уже вище за Блохіна, Зінченко збентежив Мудрика, унікальна магія чисел