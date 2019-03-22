"Це стало прозрінням", – Лукаку розповів, як Ібрагімовіч змінив його ставлення до футболу

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку розповів про спільну роботу з екс-форвардом команди Златаном Ібрагімовічем.

"Все, що я дізнався від Златана, було чудовим – від його історій, які він розповідав про гру за Інтер, Мілан, Барселону і навіть Аякс, до роботи з ним на полі. Я бачив, наскільки він конкурентоспроможний.

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Пам'ятаю одне тренування. Під час матчів ми ніколи не грали за одну команду, оскільки обидва діємо на позиції нападника. У якийсь момент виникла ситуація 50 на 50. І він пішов на мене!

Тоді я зрозумів, наскільки цей хлопець готовий конкурувати і боротися за своє місце. Ось чому він змінив мене. Це було прозрінням. Йому довелося боротися, щоб опинитися там, де він перебуває.

"Хотів поцілувати сплячого Ібрагімовіча, мені одразу прилетіли два удари", – екс-партнер Златана по Аяксу

Я навчився концентруватися, багато працювати і отримувати від цього задоволення. Зі Златаном також можна добре повеселитися. Його особистість допомагала команді в роздягальні", – цитує Лукаку прес-служба Манчестер Юнайтед.