"Футбол 24" поспілкувався із Сергієм Корнійчуком, захисником Полісся (оренда у Верес) та молодіжної збірної України, яка у першому турі відбору на Євро-2027 розтрощила литовських однолітків (4:0).

– Збірна України дуже активно розпочала матч, уже з перших хвилин створюючи тиск на суперника. Це була чітка установка тренерського штабу чи внутрішня ініціатива команди?

– Ми хотіли домінувати в грі та створювати тиск на суперника – це була наша спільна мета з тренерським штабом.

– У першому таймі ви мали тотальну перевагу, але довго не вдавалося реалізувати моменти. Наскільки складно було психологічно пробивати щільний захист Литви?

– Суперник виявився досить організованим і компактним, але ми були готові до цього, тому психологічно не виникло ніяких проблем.

– На що саме робив акцент тренер у перерві – тактичні зміни, чи радше підбадьорювання команди?

– У перерві ми розуміли, що контролюємо гру та створюємо досить хороші моменти, тому залишалось вийти на другий тайм і не зупинятись, а створити ще більший тиск на ворота суперника.

– Справді, у другому таймі Україна почала діяти ще агресивніше в атаці. Які корективи відчули особисто ви?

– Відчував постійно впевненість команди і домінацію на полі.

– Розкажіть про свій гол: як розвивався момент, що стало ключем до успішного завершення епізоду?

– У моменті з голом я підтримував атаку і після навісу десь відчув, що м’яч може опинитись у мене. Так і сталось. Ми проробили досить великий обсяг роботи, і він не міг пройти даремно.

– Після вашого взяття воріт команда розкрилася, забивши ще два м'ячі. Це свідчення психологічного перелому в грі?

– Так, ми проробили досить великий обсяг роботи, і команда заслужила на ці голи. Після мого м’яча хлопці додали ще більше впевненості, і це справді стало переломним моментом у грі.

– Як оціните дії партнерів по лінії атаки – наскільки добре працювала взаємодія під час другого тайму?

– Хоч ми з хлопцями і мало часу провели разом на футбольному полі, але відчували один одного. Усі індивідуально сильні, недаремно вони є гравцями молодіжної збірної та грають у топ-клубах Європи й України.

– Литовці догравали в меншості. Стало простіше контролювати гру, чи, навпаки, було важливо не втратити концентрацію? Яку роль зіграли заміни у другому таймі? Чи додали вони темпу та різноманітності в атаці?

– Я вважаю, що червона картка суперника на нашу команду ніяк не вплинула, ми далі виконували те, про що домовлялися. Звісно, на поле вийшли свіжі гравці, які постійно створювали небезпеку біля воріт суперника.

– У кінцівці команда мала ще кілька небезпечних моментів, зокрема удари Федора і Гаджиєва. Чи можна сказати, що результат 4:0 відображає реальну різницю між суперниками?

– Суперник показав хорошу гру, але в цьому матчі ми були сильнішими. У цьому рахунку відображена вся наша перевага на полі.

– Як оціните загальну організацію гри збірної України – в атаці, у центрі поля, в обороні?

– Ми були одним цілим, кожен допрацював до кінця. Суперник створив лише один небезпечний момент біля наших воріт, але в цілому ми контролювали гру в усіх лініях.

– Перемога 4:0 на старті відбору – це гарний фундамент. Яке значення вона має для впевненості команди на довгій дистанції?

– Завжди приємно розпочинати з перемоги, це додасть нам упевненості.

– Попереду матч із Угорщиною 10 жовтня. Які очікування від цього суперника і що потрібно поліпшити після гри з Литвою?

– Спочатку нам потрібно розібрати гру з Литвою та покращити деякі моменти. А щодо Угорщини – на такому рівні не буває слабких команд, тому потрібно налаштовуватись на кожну гру і виходити перемагати.

– Який меседж ви хотіли би передати вболівальникам після цього старту й напередодні наступного поєдинку?

– Підтримуйте команду, ми граємо для вас та для своєї країни!

