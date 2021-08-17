"Це справжній сором. Соромно повинно бути всім, і тепер треба просити вибачення у фанатів і керівництва. При всій повазі до Тернани, але ми не можемо так програвати. На жаль, зараз вже не повернути час назад, ми вилетіли з Кубка Італії.

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Сподіваємось, що це послужить сигналом тривоги, тому що ми повинні бути зосереджені. Важко пояснити, що сталося, тому що ми так багато працюємо над захистом, але цього разу була повна відсутність концентрації. Ми надто легко пропустили п’ять голів. Ми просто не маємо права так програвати", – наводить слова Міхайловіча Football Italia.

Додамо, що скромна Тернана виступає в Серії С – третьому дивізіоні Італії.

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