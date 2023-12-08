Ситуація в Реалі з конкуренцією між Андрієм Луніним та Кепою Аррсібалагою не схожа на справедливу.

Український голкіпер не перший рік не може позбутися статусу другого голкіпера. Навіть після складної травми Тібо Куртуа Реал не довірився Луніну, а орендував Кепу, який відразу став пріоритетом для Карло Анчелотті. Однак впевнена гра Андрія змушує задуматися над доцільністю такого вибору.

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Іспанське видання Mundo Deportivo опублікувало матеріал, в якому порівняло статистику голкіперів Реала. Наш земляк поступається лише за кількістю зіграних матчів – лише 7 (у Кепи, який починав сезон в Челсі й вилітав через травму, їх майже вдвічі більше – 13). Натомість Лунін має більший відсоток "сухих" ігор – 4/7 (у конкурента лише 5/13). Також українець в середньому за матч пропускає 0,57 гола, а в його конкурента цей показник сягнув 0,77.

"Зрештою, на папері Лунін, попри меншу кількість поєдинків, має кращі показники й навіть додав до них відбитий пенальті в матчі проти Браги (3:0). Однак Карло Анчелотті, якого повинен переконати Андрій, схоже, зробить вибір на користь Кепи в матчі проти Бетіса. Це справедливо?" – запитує автор матеріалу Маріо Кальдерон.

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Нагадаємо, в рамках 16-го туру Ла Ліги Мадрид поїде в гості до Бетіса. Гра запланована на 9 грудня, початок о 17:15. Мадридці наразі очолюють турнірну таблицю, маючи 38 очок. Бетіс розташувався поруч із зоною потрапляння в єврокубки.