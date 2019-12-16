"Це співзвучно зі штампами російської пропаганди", – МЗС України засудило цькування Зозулі в Іспанії

Міністерство закордонних справ України виступило з різкою заявою щодо скандалу навколо форварда Альбасете Романа Зозулі.

"Рішуче засуджуємо прояви нетерпимості та словесні напади на адресу українського футболіста Романа Зозулі під час матчу між командами Райо Вальєкано і Альбасете.

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Ганебні образи з боку т.зв. вболівальників є не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди. Любити свою країну та перейматися її долею – природня риса свідомого громадянина в цивілізованому світі.

Висловлюємо щиру підтримку Романові і віримо, що футбол, як універсальна мова для фанатів по всьому світу, залишатиметься важливим інструментом зі зміцнення миру, терпимості та взаєморозуміння, об’єднуючи людей крізь кордони, культури і політичні системи.

Закликаємо офіційну владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент з Романом Зозулею задля запобігання подібним неприпустимим проявам у майбутньому", – вказано у заяві на офіційному сайті МЗС.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений, через ганебні вигуки фанатів гостей на адресу Романа Зозулі.

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