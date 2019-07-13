"Це совок", – Леоненко виступив проти закону про українську мову

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко прокоментував президентські вибори в Україні та закон про мову.

"Це совок. Тим більше – не в нормах конституційних. Для мене це реально проблема. Я не знаю українську мову. Справа навіть не в тому, що я не хочу її вчити. Я просто не хочу її перекручувати, як Азаров. А мова то гарна.

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Найцікавіше, скільки у нас людей розмовляють українською? Кого не спитаєш, всі просять перевести на російську. Той же Вацко. Він же вдома російською говорить. Тому що дружина російською розмовляє.

Я так розумію, що ми дожили до того, що навіть мої коти могли стати президентом. Тому що все голосували проти Порошенка. Я хоч і не політик, але вмію аналізувати, і думаю, що 73% – це помилка. Схід толком не голосував, Крим теж. Проголосувало всього 4 мільйони. Ну і де ти, президент?

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Видно, що людина – не професіонал. Я не проти Зеленського. Він знає, що таке горбилі і сміх, але мені здається, що в нашій країні сміятися складно, враховуючи, як ми живемо", – сказав Леоненко Sport Arena.