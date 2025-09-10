"Це сором": Трубін не став підбирати слів для опису нічиєї проти Азербайджану у відборі ЧС-2026
Воротар національної збірної України Анатолій Трубін прокоментував виїзний поєдинок відбору ЧС-2026 проти Азербайджану (1:1).
– Які враження від гри? Що не вдалося? Сьогодні матч був не на нашу користь.
– Та які можуть бути враження? Це сором, я вважаю. Це дуже-дуже погано, адже потрібно вигравати такі матчі, проти таких суперників. Неважливо що і як. Потрібно перемагати, якщо ми хочемо виходити далі.
Кожному слід замислитися особисто та індивідуально. Наступний збір буде вирішальним, тому потрібно думати, як ми збираємося виконувати завдання, якщо справді хочемо чогось досягти.
– Що хочеш сказати вболівальникам? Вони прийшли на трибуни та спілкувалися з футболістами після матчу.
– Вони, як завжди, найкращі. До них немає жодних претензій. Неважливо, де ми граємо – завжди підтримують. Тому дуже дякую, – сказав Трубін у ефірі Megogo.
Нагадаємо, що після двох турів відбору Україна має лише 1 очко, адже в першому матчі поступилася Франції з рахунком 0:2.
Україна зазнала катастрофи в Баку, зігравши внічию з Азербайджаном