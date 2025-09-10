– Які враження від гри? Що не вдалося? Сьогодні матч був не на нашу користь.

– Та які можуть бути враження? Це сором, я вважаю. Це дуже-дуже погано, адже потрібно вигравати такі матчі, проти таких суперників. Неважливо що і як. Потрібно перемагати, якщо ми хочемо виходити далі.

Кожному слід замислитися особисто та індивідуально. Наступний збір буде вирішальним, тому потрібно думати, як ми збираємося виконувати завдання, якщо справді хочемо чогось досягти.

– Що хочеш сказати вболівальникам? Вони прийшли на трибуни та спілкувалися з футболістами після матчу.

– Вони, як завжди, найкращі. До них немає жодних претензій. Неважливо, де ми граємо – завжди підтримують. Тому дуже дякую, – сказав Трубін у ефірі Megogo.

Нагадаємо, що після двох турів відбору Україна має лише 1 очко, адже в першому матчі поступилася Франції з рахунком 0:2.

