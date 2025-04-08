Президент Лівого Берега Микола Лавриненко розповів, скільки клуб заробляє на оренді свого стадіону, на якому проводять матчі кілька українських команд.

– Гроші, що ви отримуєте від інших клубів за оренду стадіону. Яку частину бюджету клубу вони складають? Це відчутна частина?

– Це смішно.

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– Це більше соціальні акції?

– Ні, вона є. Це середня сума, яка сплачується за оренду споруд. Є ринкова ціна, з деякими клубами ми домовляємося. Є також якісь додаткові умови тощо. Ці гроші не вирішують якісь питання.

Як можна заробити, якщо ми 12 днів вмикали підігрів? Перед матчем Шахтаря з Вересом ми ввімкнули підігрів, тому що біля другої трибуни в нас є проблема. Ви уявляєте, скільки сьогодні коштує утримання газону? Я вже не кажу про всю інфраструктуру.

З тих коштів, які платять за оренду, треба заплатити пожежникам, швидкій, стюардам. Всім треба заплатити, тому що клуби платять оренду, а ми маємо їх забезпечити. 30 відсотків потрібно заплатити організаціям, які приходять, стюардам, – сказав Лавриненко у ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

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