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"Це схоже на режим кар'єри на PlayStation", – Феліш пригадав, як вперше зустрівся з Роналду

18:23 233 Читать на русском
"Це схоже на режим кар'єри на PlayStation", – Феліш пригадав, як вперше зустрівся з Роналду
Жоау Феліш та Кріштіану Роналду / соцмережі

Півзахисник Бенфіки Жоау Феліш поділився враженнями від першої зустрічі з Кріштіану Роналду в розташуванні збірної Португалії.

"Це було дивно. Я до цього ніколи не бачив Роналду так близько, і коли повернувся додому, сказав друзям, що це схоже на режим кар'єри на PlayStation. Він виглядав, як персонаж відеоігри.

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Незвичайне відчуття, але це була моя мрія – потренуватися разом з ним. Я навіть не пам'ятаю, що він сказав, але все пройшло дуже добре.

Найкращі гравці сьогодні – Роналду, Мессі, Неймар і Мбаппе. Коли я був молодший, мені дуже подобався Кака. Також я дивився багато відео з Руєм Коштою, ці двоє завжди були для мене прикладами.

Досягти того, що зробив Кошта, виграти все те, що він виграв, нелегко. Але я постараюся бути таким же гарним гравцем, як і він. Або кращим, якщо вийде", – цитує Феліша Goal.com.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у Європі

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Теги
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