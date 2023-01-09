"Це трохи схоже на появу Пеле у США. Особливо це важливо для розвитку футболу, спорту та культури у Саудівській Аравії. Це свідчить про те, що країна може багато зробити у спортивному та культурному розвитку. Дивно, наскільки підписання Роналду привернуло увагу до нашого клубу. Тепер усі знають, де грає Аль-Наср.

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Це чудово. Відмінно для нас, для Аль-Насра. Чудово підходить для Саудівської Аравії. Кріштіану Роналду більше, ніж гравець. Він один із найкращих гравців у світі. Найбільшими чемпіонами найлегше керувати. Кріштіану знайшов спільну мову з командою. Ми бачили, як він жартував і сміявся разом зі своїми новими одноклубниками. Він був з нами в останній грі, навіть не маючи можливості грати", – цитує Гарсію Fox Sports.

Нагадаємо, 37-річний португалець після скандального прощання з Манчестер Юнайтед не зумів знайти собі новий клуб у Європі, тому був змушений вибрати екзотичний варіант. Роналду підписав контракт з аравійським Аль-Насром, де його зарплата з урахуванням бонусів може сягнути 200 мільйонів доларів на рік.