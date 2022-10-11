"Перебувати тут – це щось нереальне. Кожного дня прокидаєшся та їдеш на тренування з найкращими, на найкращу базу. З іншого боку, звісно, хочеться більше грати. Для цього ти, в принципі, і працюєш. Але також розумію, для чого я працюю, і хто інший воротар. Треба мати терпіння.

Лунін може залишитись у основі Реала на Класіко – проблеми Куртуа дають унікальний шанс

Так, важко, є періоди, коли щось може йти не так, щось не вдається, але це проходить, і ти продовжуєш. Я вважаю, що праця окупається в будь-якому випадку, якщо ти докладаєш багато зусиль. Навіть якщо не тут, то в іншому місці. Ти завжди отримаєш те, на що заслуговуєш", – зазначив Лунін в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Лунін відіграв повний матч проти Хетафе (1:0), який став першою "сухою" грою за Реал для українця (і першим переможним). Загалом, Андрій зіграв у 3 матчах за Мадрид, пропустивши в них 2 м'ячі.

Реал здобув перемогу над Хетафе й повернувся на вершину Ла Ліги – Лунін провів перший "сухий" матч за мадридців