"Рішення УЄФА про технічну поразку України, з якого ракурсу на нього не дивися, є несправедливим – команда готова була грати, а якщо місцева влада не дозволила цього зробити – чому організація, котра проводить змагання, карає через це саме гостьову команду і не дає зіграти матч пізніше, хоч до початку нового сезону залишається майже два роки? Матч, як усі пам’ятають, турнірно важливий і визначає подальшу належність команди до вищої чи нижчої ліги...

Швейцарія – Україна: CAS оголосив остаточне рішення щодо скасованого матчу Ліги націй

Що ж, рішення CAS не лише перевершило будь-які найгірші очікування, а підняло на небачену досі висоту планку абсурдності: "Ніхто просто не міг передбачити або спрогнозувати дії місцевих швейцарських органів влади у зв'язку з їхнім рішенням про карантин. Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися із ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19".

То скажіть мені, для чого тоді потрібен суд, якщо він визнає, що сторона, яка подала апеляцію, є жертвою і при цьому залишає рішення, проти якого виступає жертва, у силі??? Це що у нас – рефлексія інквізиції, повернення середньовічних часів, васальне право, яке дає або забирає феодал??? Типу, чуваки, нам вас шкода, але нічого зробити не можемо? Як це не можете? У вас же для цього всі важелі є!!! Пожурили, погладили по голівці і сказали: "ідіть..."?

Швейцарія – Україна: CAS мотивував своє рішення щодо технічної поразки іншим прецедентом

Не можу сказати точно, що саме трапилося у Лозанні: це – корупція чи така собі "корпоративна підтримка" великих гравців світового спорту, але це однозначно – неподобство, огульне засудження, кричуща несправедливість – синоніми можна ще підбирати. Наше влучне українське "ганьба" тут підходить якнайкраще. Це справжнісінька ганьба! Нам типу вказали наше місце? "Ви просто жертва, вам не пощастило"...

Тоді для чого усі ці ігри у рівність змагальних принципів??? Для когось, виходить, правила рівніші, а когось можна карати, бо це не такі важливі для УЄФА команди чи гравці рекламного ринку..." – написав Гливинський у своєму Facebook, де і можна повністю ознайомитись із постом.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України