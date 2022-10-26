"Це ще одне диво для нашої молодої команди. Ми розпочали цей проект три місяці тому. Ми почуваємося як одна сім’я, і повинні продовжувати вірити.

Мудрик? Його не зупинити. У той момент, коли ти думаєш, що можеш зловити його, він стає таким швидким і вибуховим. Він домінує над опонентами своїм дриблінгом і є дійсно найкращим гравцем.

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Путівка в Лігу Європи вже у Шахтаря. Це дуже важливо для команди з точки зору дорослішання, тому що ми молоді і хочемо бути кращими.

Поєдинок проти РБ Лейпциг буде дуже важким. Команда покращилася під керівництвом Марко Розе, і сьогоднішній результат підтверджує це. Це буде важка гра, але ми віримо, що зможемо добре зіграти перед нашими вболівальниками, і вони допоможуть нам повірити, що Шахтар може і далі прогресувати", – цитує Йовічевіча офіційний сайт УЄФА.

Матч 6-го туру Ліги чемпіонів "гірники" зіграють 2 листопада у Варшаві проти РБ Лейпциг. Перемога виведе команду Йовічевіча в 1/8 ЛЧ, будь-який інший результат відправить у Лігу Європи.

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