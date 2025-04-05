"Після того, як я сказав слова прощання, Пеп Гвардіола підвівся і виступив з люб'язним посланням, сказав, що вдячний мені за все. Але слухайте, це ще не кінець. Я просто пішов в оренду. Я маю враховувати, що можу повернутися. Звичайно, після закінчення сезону сторони мають дійти згоди… Слухайте, цей розділ ще не закінчено, і ми подивимося, що станеться.

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Не можу нічого поганого сказати на адресу Манчестер Сіті. Те, що клуб зробив для мене як на полі, так і за його межами, – це неймовірно. І коли залишаєш цей колектив, то думаєш, наскільки ти був щасливим. Не хочу виявити неповагу до своїх колишніх клубів, але проведені у Ман Сіті сім років більше ніде не повторяться", – цитує Вокера ESPN.

Нагадаємо, Кайл взимку несподівано покинув Манчестер Сіті, перебравшись до Мілана на правах оренди. За "россонері" Вокер провів 11 матчів у всіх турнірах, але результативними діями не відзначався.

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