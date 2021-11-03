"Думаю, що рахунок точно не по грі. Ми старалися, ми теж мали багато моментів. Їхній воротар виручав, тому ми засмучені результатом. Мені більше нема чого додати.

Динамо – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Чи це настанова Мірчі Луческу швидко йти в контратаки? У нас не вийшло. Ми подивимося, розберемо цю гру та зробимо висновки. Результат не дуже. Ми налаштовувалися та грали на перемогу. Гарна була гра, але, на жаль, програли.

Останнє місце? Це ще не кінець світу. Перед початком Ліги чемпіонів нам теж розповідали, але ми не опускаємо руки, ми маємо ще два матчі, ми можемо ще навесні бути в єврокубках", – резюмував Бущан в ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, кияни вдруге поспіль поступились "блаугранас" із рахунком 0:1. Команда Мірчі Луческу з одним очком і нулем забитих м'ячів розташувалась на дні турнірної таблиці групи Е.

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