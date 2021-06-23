"Великий шанс реабілітуватись перед вами", – написав Яремчук в Instagram.

Україна вийшла у плей-офф Євро-2020 – команда Шевченка чекає на суперника в 1/8 фіналу

Перемога Швеції над Польщею (3:2) гарантувала команді Андрія Шевченка вихід у плей-офф турніру з третьої сходинки групи С. Найімовірнішим суперником "синьо-жовтих" в 1/8 фіналу Євро-2020 стануть шведи.

Нагадаємо, на за три матчі групового етапу Яремчуку вдалось відзначитись двома голами.

Швеція вирвала божевільну перемогу над Польщею і подарувала збірній України путівку в 1/8 фіналу Євро-2020