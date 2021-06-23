"Це шанс реабілітуватись перед вами", – Яремчук одним з перших відреагував на вихід України у плей-офф Євро-2020
23 червня 22:08 - Читать на русском
Український нападник Роман Яремчук звернувся до вболівальників національної команди.
"Великий шанс реабілітуватись перед вами", – написав Яремчук в Instagram.
Україна вийшла у плей-офф Євро-2020 – команда Шевченка чекає на суперника в 1/8 фіналу
Перемога Швеції над Польщею (3:2) гарантувала команді Андрія Шевченка вихід у плей-офф турніру з третьої сходинки групи С. Найімовірнішим суперником "синьо-жовтих" в 1/8 фіналу Євро-2020 стануть шведи.
Нагадаємо, на за три матчі групового етапу Яремчуку вдалось відзначитись двома голами.
Швеція вирвала божевільну перемогу над Польщею і подарувала збірній України путівку в 1/8 фіналу Євро-2020
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter