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"Це село ї**не": після матчу Агробізнеса сталася нова бійка, ультрас напали на президента (18+)

09:46 - Читать на русском
"Це село ї**не": після матчу Агробізнеса сталася нова бійка, ультрас напали на президента (18+)
Олег Собуцький / фото: ФК Агробізнес

Почесний президент Агробізнеса Олег Собуцький ледь не поплатився за свій довгий язик

 

Ультрас Волині проводили розмову на підвищених тонах з гравцями команди та дивувались, як вони поступились Агробізнесу.

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Фанати не цурались нецензурних слів, і один з них заявив: "Це село ї**не". В цей момент повз проходив почесний президент Агробізнеса Олег Собуцький, який не забарився з відповіддю: "Чуєш, ти, сам село ї**не". Бійка спалахнула миттєво, однак поліція зуміла втримати розлючених фанатів.

Нагадаємо, очільника Агробізнеса довічно відсторонили від футболу, а команду оштрафували на 500 тисяч гривень і заборонили проводити матчі на стадіоні Юність у м. Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

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Теги
Агробізнес - Волинь Волинь Волинь Перша ліга футбольні фанати Олег Собуцький Агробізнес Агробізнес
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