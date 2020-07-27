"Це село ї**не": після матчу Агробізнеса сталася нова бійка, ультрас напали на президента (18+)

Ультрас Волині проводили розмову на підвищених тонах з гравцями команди та дивувались, як вони поступились Агробізнесу.

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Фанати не цурались нецензурних слів, і один з них заявив: "Це село ї**не". В цей момент повз проходив почесний президент Агробізнеса Олег Собуцький, який не забарився з відповіддю: "Чуєш, ти, сам село ї**не". Бійка спалахнула миттєво, однак поліція зуміла втримати розлючених фанатів.

Нагадаємо, очільника Агробізнеса довічно відсторонили від футболу, а команду оштрафували на 500 тисяч гривень і заборонили проводити матчі на стадіоні Юність у м. Волочиськ до окремого рішення Комітету УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

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