"Це Салах не жадібний? Ви що з глузду з'їхали?", – Окслейд-Чемберлен охарактеризував бомбардирські якості Салаха

Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен пожартував про партнера по команді Мохамеда Салаха.

"Це Салах не жадібний? Ви мене намагаєтеся розлютити? Цей хлопець нам не пасує. Ви що з глузду з'їхали? Запитайте Садьйо Мане!

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Насправді він не жадібний. Справа в тому, що Салах – бомбардир. Він повинен забивати голи. Ми не можемо очікувати, що він буде весь час пасувати нам і при цьому заб'є купу м'ячів. Його стиль гри приносить нам перемоги, тому нехай робить те, що повинен. Він забиває, ми перемагаємо. Я щасливий. Мо, роби, що хочеш!", – сказав Окслейд-Чемберлен в інтерв'ю BBC.

Салах опублікував кумедне відео за мотивами його конфлікту з Мане

Нагадаємо, у матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги Бернлі – Ліверпуль (0:3) камери зафіксували, як Мане висловлював претензії Салаху через те, що єгиптянин не віддав йому передачу в одному з моментів зустрічі. Після цього у ЗМІ з'явилася інформація про їхній конфлікт. Згодом обидва гравці заявили, що помирились і знову стали хорошими друзями.

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