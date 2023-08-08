"Футбол тут і там – абсолютно різного рівня. Це різні планети. В Англії потрібно набагато швидше приймати рішення на полі.

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Наведу приклад: в Україні ти можеш прийняти м'яч, не віддати пас, забити гол і подумати, що ти недоторканний. В Англії, якщо ти не працюєш на тренуванні на 100% – за тобою є ще п'ять футболістів, які готові посісти твоє місце в складі. Тобі потрібно викладатися на повну кожен день, щоб доводити – це твоє місце в складі. Ось це головна різниця", – сказав Зінченко в інтерв'ю Ріо Фердінанду.

До слова, Зінченко грав в Україні лише на юнацькому рівні. На професіональному рівні він виступав за російську Уфу, нідерландський ПСВ, англійські Манчестер Сіті та Арсенал.

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