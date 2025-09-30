"Старт вийшов дуже насиченим: ми були зарядженими, постійно йшли вперед, тоді як суперник більше захищався. Ми швидко створили моменти й двічі забили. Могли забивати ще, але це футбол – трапляється всяке. Потім більше почали грати на утримання результату. Це, мабуть, психологія: забив двічі – і прагнеш зберегти рахунок. Головне, що перемогли.

Україна на ЧС-2025: ФІФА дивує, джокер з вайбами Мессі для Реброва, новий тренд і гол велетня, який переріс Кличків

У другому таймі корейці зробили три заміни, почали активніше атакувати й створювати пресинг. Вони грали у два форварди, і було важко виходити з оборони, але ми вистояли. Караман став MVP матчу – я щиро радий за нього. Хоча, як на мене, сьогодні цю нагороду міг отримати кожен – усі працювали на максимумі", – цитує Будко УАФ.

Нагадаємо, що наступний поєдинок на турнірі Україна проведе сьогодні, 30 вересня проти Панами. Початок зустрічі – о 23:00.

Україна втримала перемогу над Південною Кореєю у першому матчі на ЧС-2025 U-20