Астон Вілла, як би не намагалася, так і не зуміла створити суперсенсацію та вирвати у французького ПСЖ путівку до півфіналу цьогорічної Ліги чемпіонів. Команда Емері, поступаючись на старті зустрічі 0:2, у другому таймі вийшла вперед 3:2, і зовсім трохи забракло, аби перевести гру в екстратайми.

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На заваді стали Джанлуїджі Доннарумма, який здійснив кілька шалених сейвів, та нога оборонця Пачо, який заблокував удар Яна Матсена у компенсований час. За підсумками двох матчів – 4:5. Парижани, які провели, ймовірно, найважчий поєдинок сезону, вийшли у півфінал, де зустрінуться з переможцем пари Реал – Арсенал.

До слова, в поєдинку не обійшлося без міні-скандалів. Усман Дембеле відмовився приймати статуетку найкращого гравця зустрічі від представників УЄФА. Француз просто втік у підтрибунне приміщення, проігнорувавши делегатів європейської асоціації.

Астон Вілла ж має цілком обґрунтовані претензії до суддівства. Арбітр додав до гри всього 3 хвилини, хоча протягом другого тайму було проведено шість замін (30 секунд на кожну) і забито два м’ячі, які теж мали б враховуватися при визначенні компенсованого часу. Детальніше про це і не тільки дивіть у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

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