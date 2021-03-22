"Будь-який тренер, який працює закордоном, все ж мріє повернутися в Україну. У якому статусі, в який клуб – це все в майбутньому. Зараз я зосереджений на своїй команді.

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Чи були розмови про збірну? Це більше розмови преси. Я працюю в Угорщині, у мене контракт на три роки. У Андрія Шевченка теж контракт, не знаю на скільки. Я ще розумію, якщо починаються розмови, коли немає результату. А зараз тренер працює чудово, всі задоволені ним. І навіщо зараз навіть говорити про зміну тренера? Це просто смішно", – розповів Ребров в інтерв'ю Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, на початку листопада 2020-го ЗМІ заговорили про те, що 46-річний фахівець очолить збірну України цього літа. Згодом цю інформацію спростувала Українська асоціація футболу.

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