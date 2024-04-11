Жозе Моурінью виглядає беззаперечним чемпіоном, коли потрібно придумати виправдання або ж вигадати причину невдачі наперед. Однак був момент, коли Рой Ходжсон кинув виклик епатажності Особливого.

Рой Ходжсон – без сумніву, великий тренер, чия кар'єра була багато на перемоги, виклики та подекуди болючі падіння. Фахівець досі тримає ритм та готовий "дати жару" молодшому поколінню фахівців.

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Однак навіть його багаторічний досвід не став запобіжником забобонів. І одного разу справа, як то кажуть, "вийшла з берегів".

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Все почалося 26 грудня 2016 року. Вотфорд приймав Крістал Пелас у рамках 18 туру АПЛ. Матч видався цілком собі звичайним, а команди обмінялися голами з пенальті. Особливих спогадів про цей поєдинок не повинно було бути, якби не один курйозний епізод.

Вілфрід Заа в одному з моментів відверто "пірнув", за що отримав жовту картку від арбітра. Маскот Вотфорда "шершень Гаррі" також впав, карикатурно імітуючи зусилля Заа. Сценка від маскота розвеселила трибуни та швидко заполонила соцмережі. Навіть сам Вілфрід прийшов у коменти та опублікував картинку з суддями, які ставлять оцінку.

Ситуація повеселила усіх, крім наставника Пелас Еллардайса, який навіть просив втрутитися керівництво ліги. Однак окрім гумору в діях маскота нічого не було, посміявся навіть сам винуватець епізоду, тож скарги Сема та Роя Ходжсона, який підтримав колегу, залишилися поза увагою.

Але вже за 2 роки на чолі Крістал Пелас був сам Рой Ходжсон, і перед зустріччю з Вотфордом він влаштував ледь не справжню істерику. Історія із маскотом та Заа знову випливла у ЗМІ та соцмережах, і фахівець вбачав у цьому ледь не злочин.

До речі, вже 14 квітня Крістал Пелас зустрінеться із ще однією колишньою командою Ходжсона Ліверпулем. На Енфілді очікують не лише гольової феєрії, а й повного домінування мерсисайдців. Ліцензійний букмекер GGBET вважає команду Клоппа беззаппречним фаворитом та оцінює перемогу господарів коефіцієнтом 1,24. Нічия помножить суму ставки на 7,08, а перемогу Крістал Пелас оцінили коефіцієнтом 11,36.

Навіщо з усіх усюд гудять про "пірнання" шершня Гаррі? Це не має жодного зв'язку із Заа. Вілфрід ніколи не "пірнає" задля пенальті, це дискредитація футболіста! Це провокує усіх на помилкову думку, тому потрібно негайно припинити це свавілля. Це психологічний тиск! Це ганебно! – розмахував руками Ходжсон перед мікрофонами журналістів.

Оскільки сам Заа прийняв ситуацію з гумором, то поведінка Ходжсона та його відкрите дон-кіхотське протистояння з маскотом виглядало просто абсурдно. Усі крапки над "і" розставив матч – Вотфорд переміг 2:1, а Заа забив гол і показав, що жоден тиск не стане йому на заваді, а Ходжсону краще сконцентруватися на тактичних діях команди, а не шукати усілякі "невтішні знаки".

Цікаво, що вже через місяць Гарет Еванс, який працював маскотом Вотфорда 10 років, звільнився. Він запевнив, що пишається кожним днем у ролі талісмана улюбленої команди, а його історія із Заа – доволі непоганий мем, який поповнив колекцію гумору АПЛ.