"Ну і знову, шановні, російська мова від наших тренерів (на 87-й хвилині Шовковський звернувся до одного із гравців російською мовою, – прим.). Я розумію, що все це з пилу, з жару, у боротьбі, але це публічне місце, це не десь на кухні чи вдома.

Фантастична комбінація з голом Ярмоленка у відеоогляді матчу Динамо – Оболонь – 3:0

Я думаю, якщо Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК УАФ) штрафуватиме тренерів за російську мову, наступного разу вони задумаються, що вони роблять. Якщо ми говоримо, що спорт важливий, спорт – пропаганда правильних цінностей, то російська мова на спортивних змаганнях – це пропаганда гімна. Думаю, що варто звертати увагу на це, всім нам, не тільки коментатору матчу", – сказав Бебех під час коментування київського дербі.

Нагадаємо, Динамо здобуло розгромну перемогу над Оболонню (3:0) і закріпилось на вершині турнірної таблиці УПЛ.

Динамо в непростому матчі розгромило Оболонь – шедевр Ярмоленка допоміг зберегти чемпіонський гандикап