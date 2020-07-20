"Це проблемний і скандальний гравець", – Циганик пояснив, чому легіонер Динамо не закріпився у колективі

Журналіст Ігор Циганик розповів про важкий характер нападника киян Жерсона Родрігеса.

"Це проблемний і скандальний футболіст з норовом. Він не визнає ніяких авторитетів і некомфортно почувається в колективі.

Динамо отримало вигідний варіант продажу Жерсона Родрігеса – кияни хочуть витиснути ще більшу суму

У нього була спроба, але сам колектив його не прийняв. На першому тренуванні Родрігес почав всіх бити по ногах, сваритись. Не було легкості в спілкуванні. Плюс у нього великі проблеми з дисципліною. Думаю, що Родрігес повернеться у Динамо і отримає ще один шанс", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, взимку Жерсон приєднався до Анкарагюджю на правах оренди, але через бійку з партнером по команді, турецький клуб вирішив розірвати контракт з форвардом і повернути його у Динамо.

Динамо ставить на трансфери – Суркіс підтвердив перемовини, Михайличенко заговорив про чистку, 2 гравці отримали вирок