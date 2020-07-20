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"Це проблемний і скандальний гравець", – Циганик пояснив, чому легіонер Динамо не закріпився у колективі

20 липня 23:06 - Читать на русском
"Це проблемний і скандальний гравець", – Циганик пояснив, чому легіонер Динамо не закріпився у колективі
Жерсон Родрігес / Фото ФК Динамо

Журналіст Ігор Циганик розповів про важкий характер нападника киян Жерсона Родрігеса.

"Це проблемний і скандальний футболіст з норовом. Він не визнає ніяких авторитетів і некомфортно почувається в колективі.

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У нього була спроба, але сам колектив його не прийняв. На першому тренуванні Родрігес почав всіх бити по ногах, сваритись. Не було легкості в спілкуванні. Плюс у нього великі проблеми з дисципліною. Думаю, що Родрігес повернеться у Динамо і отримає ще один шанс", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, взимку Жерсон приєднався до Анкарагюджю на правах оренди, але через бійку з партнером по команді, турецький клуб вирішив розірвати контракт з форвардом і повернути його у Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Циганик Трансфери Динамо Київ Жерсон Жерсон Родрігес
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