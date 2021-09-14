Голкіпер Динамо і збірної України Георгій Бущан не бачить нічого поганого у натуралізації іноземних футболістів, зокрема Марлоса і Жуніора Мораєса.

"На натуралізованих гравців точно не варто ображатися. Треба ставити запитання нашим футболістам: чому в клубі або збірній є бажання натуралізувати гравця?

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Вони провели чимало часу в нашій країні. Я до цього нормально ставлюся. Необов'язково натуралізованого гравця викличуть до збірної, треба, щоб наші футболісти... Коли приїжджали хороші легіонери, молодь з ними росла і розвивалася. Сьогодні ми бачимо покоління, яке розвивалося з хорошими іноземцями.

Це, напевне, проблема українського футболу, що треба натуралізовувати. Нашим футболістам потрібно задуматися, чому так відбувається", – заявив Бущан в ефірі програми Вацко Live.

Нагадаємо, Марлоса натуралізували в 2017-му, за збірну України етнічний бразилець провів 26 поєдинків і забив 1 м'яч. Перед вересневими зустрічами відбору до ЧС-2022 хавбек оголосив про завершення виступів за головну команду країни. А от Жуніор Мораєс отримав наш паспорт у 2019 році і відтоді зіграв за "синьо-жовтих" 11 матчів (1 гол).

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