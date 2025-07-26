"Це ніколи не мине. Це позбавило мене сну. Це впливає на мене в усьому, тому що я завжди тримаю цю думку при собі. Іноді я відчуваю себе щасливим, але потім ця думка повертається до мене. Я не міг пояснити хлопцям, як сильно я їх люблю.

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Спочатку моєю помилкою був надмірний тиск на почуття приналежності, ідентичності. Я просив їх співати гімн, збирав перед кожним тренуванням. Хотів пробудити гордість, яку сам відчував, але це виявилося занадто", – зізнався Спаллетті в інтерв'ю La Repubblica.

Нагадаємо, що після звільнення Спаллетті збірну Італії очолив Дженнаро Гаттузо.

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