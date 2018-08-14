"Це повне лайно": Еллардайс відверто розкритикував тактику Арсенала

Екс-наставник збірної Англії Сем Еллардайс відверто розкритикував Арсенал та Унаї Емері.

"Це провина тренера. Не просіть когось робити проти Манчестер Сіті те, чого не маєте робити.

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Що робив Манчестер Сіті? Пресингував. Чому треба було старатись грати від оборони? Навіть вболівальники Арсенала кричали, коли пропустили з чужої половини поля.

В Англії не можна грати одним стилем гри. Ми стаємо одержимі цим дурним "давайте зіграємо від оборони, розірвемо центрхавів на іншій частині 18-ярдної площі та будемо грати там".

Це повне лайно постійно так грати", – сказав Еллардайс Talksport.

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