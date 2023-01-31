Раніше ведучий ТаТоТаке Роберто Моралес повідомив, що Красніков нібито ще на старті переговорів між клубами висунув умову, що він повинен отримати 5 мільйонів євро, оскільки займався становленням Мудрика як футболіста.

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"Це повна дурня. Я ні на що не претендую. І не можу претендувати – я ж не агент. Це цілковита дурниця або інформаційний вкид. Хтось захотів пропіаритись, сказав дурницю, а люди слухають.

Те, що я ніби наставник для Міши з дитинства, це одне. Але у нього є агенти, Люндовський і Альохін, яких я йому порекомендував. І вони його вели багато років. А я як функціонер, не маю права бути посередником", – сказав Красніков у коментарі Tribuna.com.

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