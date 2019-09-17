"Це поставило хрест на моїх виступах в Шахтарі", – екс-легіонер донеччан пригадав річну дискваліфікацію за удар арбітра

Колишній захисник Шахтаря Ненад Лалатовіч пригадав гучний скандал під час українського етапу кар'єри. Свого часу серб отримав річну дискваліфікацію за удар арбітра.

Нагадаємо, у 2005 році Лалатовіч отримав дискваліфікацію на 1 рік за удар арбітра в матчі Шахтаря-2 проти Зорі. До слова, зараз 41-річний Лалатовіч очолює сербську Войводину, а в сезоні 2018/19 привів Раднічкі до звання віце-чемпіона Сербії.

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"я дуже люблю ту команду, яку представляю. Так було і з Шахтарем. Суддя (Сергій Даньковський – прим. "Футбол 24") помилився в одному епізоді. Я запитав його, чому він так зробив, адже через нього моя команда програла. Рефері відповів, що зараз покаже мені червону картку. Я наполягав і запитав, за що він мені її даватиме. І тут я справді бачу червону перед собою. В той момент я відчув несправедливість. Не витримав і відштовхнув його.

Після матчу зайшов у суддівську кімнату: "Пробачте мене, будь ласка. Я не знаю, що зробив… Це були дуже сильні емоції, я не впорався". Молодий, гарячий… Це все пояснюється великим бажанням перемогти.

Фактично це поставило хрест на моїх виступах в Шахтарі. Минуло багато років, у мене була нагода проаналізувати ту ситуацію. Я зробив погано, я зробив велику помилку. Таке більше не повториться", – цитує Лалатовіча Football.ua.

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