"В Італії ми більше дивимось на чемпіонати Іспанії та Англії. Францію враховують менше, і це помилка. Бо коли починаєш дивитися на Лігу 1 по-справжньому, то повністю змінюєш свою думку. Це захоплюючий чемпіонат, з прекрасними стадіонами, талановитими гравцями, і якби мені довелося його описувати, то я б сказав, що це суперскладно.

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Тут є ПСЖ, якому в Італії немає аналогів, тому що сьогодні він вище за Інтер чи Ювентус. Потім у вас є три-чотири команди, які, з точки зору робочої сили, мають, мабуть, кращі якості в Італії, ніж їхні французькі еквіваленти. Але від 6 місця до останнього Ліга 1 сильніша. Якщо завтра буде поєдинок між Емполі та Страсбуром, то Страсбур впевнено виграє. Реймс проти Спеції? Реймс переможе. Коли ти їдеш грати в Реймс, ти бачиш трьох-чотирьох гравців, яких хочеш взяти з собою, те ж саме в Страсбурі. В той час коли Інтер грає з Емполі або Спецією, я нікого не візьму.

В Серії А є розрив, якого у чемпіонаті Франції немає. Інша принципова відмінність полягає в тому, що у Франції набагато більше інтенсивності. Тому що типологія гравців інша – вони молоді і фізично сильні. В Італії інтенсивності немає. Англійці купують гравців у Лор'яні, а не в Італії. І це означає, що тут є гравці, які мають якості, щоб вписатися в найкращий футбол", – цитує Тудора L'Equipe.

Нагадаємо, в Італії Тудор тренував Удінезе та Верону, а також був асистентом Андреа Пірло у Ювентусі. З липня 2022 року хорват очолює Марсель.

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