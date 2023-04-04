"Мені дуже шкода. Це погані новини для тренерів. Я думаю, часом ви надаєте занадто велике значення тренерам, тому що гравці завжди важливіші понад усе. Втім, я не люблю, коли тренерів звільняють, тому що відповідальність лежить не тільки на них. Гравці, клуб – для всіх це недобрі новини.

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Я хочу тільки подякувати Грему Поттеру. У мене є команда з дуже гарним настроєм та менталітетом. Важко говорити, коли ти не знаєш ситуаціюв чужій роздягальні. Я не люблю говорити про інші команди та тренерів. Мені дуже шкода, коли виникають такі ситуації, бо вони сумні", – наводить слова Де Дзербі Metro.

Нагадаємо, екс-тренер Шахтаря у вересні замінив Поттера, якого вирвав Челсі. Де Дзербі зберіг хороші результати і яскравий футбол Брайтона, натомість попередник нещодавно втратив роботу в Лондоні через провальні результати.

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