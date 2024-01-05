"Можливо, це подарунок для Мудрика? Нове партнерство Челсі з BingX. Що не так? Вони продовжують працювати з Росією і проводять там заходи.

Клуб Мудрика підписав спонсорську угоду з криптокомпанією, пов'язаною з Росією

Вдвічі цинічніше, що початок припав на день народження україгського гравця, чий рідний регіон щодня стикається з десятками обстрілів", – написала прес-служба Карпат.

Нагадаємо, Челсі отримає 10 млн євро за співпрацю з "брудним" спонсором, який повинен з'явитися на рукавах футболки вже у найближчому матчі. 6 січня лондонці прийматимуть Престон в рамках 1/32 Кубка Англії.

It's maybe a gift for Mudryk, @ChelseaFC ?



New Chelsea partnership with @BingXOfficial. What's wrong? They continue to work with & hold events there.



Twice as cynical that the start fell on the birthday of player, whose home region faces dozens of shelling incidents daily https://t.co/LX1p2T6dKE — ФК Карпати Львів / FC Karpaty Lviv (@KarpatyLvivFC) January 5, 2024

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