"Це подарунок для Мудрика?": Карпати рознесли Челсі за російський конфуз
Карпати невдоволені рішенням Челсі розпочати співпрацю зі спонсором, який пишається своїми російськими зв'язками.
"Можливо, це подарунок для Мудрика? Нове партнерство Челсі з BingX. Що не так? Вони продовжують працювати з Росією і проводять там заходи.
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Вдвічі цинічніше, що початок припав на день народження україгського гравця, чий рідний регіон щодня стикається з десятками обстрілів", – написала прес-служба Карпат.
Нагадаємо, Челсі отримає 10 млн євро за співпрацю з "брудним" спонсором, який повинен з'явитися на рукавах футболки вже у найближчому матчі. 6 січня лондонці прийматимуть Престон в рамках 1/32 Кубка Англії.
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