"Це початок чогось особливого", – Соль прокоментував дебют за Динамо в Лізі Європи

Форвард Динамо Фран Соль прокоментував свій дебют у футболці "біло-синіх" в офіційному матчі.

"Неймовірно дебютувати за Динамо і здобути хороший результат у виїзному матчі. Це початок чогось особливого. Давайте продовжимо в Києві це чудове змагання", – написав Соль у своєму Instagram.

Олімпіакос – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Київське Динамо у дебютному офіційному матчі іспанського форварда розписало виїзну мирову 2:2 з грецьким Олімпіакосом і має великі шанси на прохід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Олімпіакос – Динамо: ідеальний результат при посередній грі, інертний Соль та повторення історії