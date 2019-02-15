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"Це початок чогось особливого", – Соль прокоментував дебют за Динамо в Лізі Європи

10:07 874 Читать на русском
"Це початок чогось особливого", – Соль прокоментував дебют за Динамо в Лізі Європи
Фран Соль / соцмережі

Форвард Динамо Фран Соль прокоментував свій дебют у футболці "біло-синіх" в офіційному матчі.

"Неймовірно дебютувати за Динамо і здобути хороший результат у виїзному матчі. Це початок чогось особливого. Давайте продовжимо в Києві це чудове змагання", – написав Соль у своєму Instagram.

Олімпіакос – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Київське Динамо у дебютному офіційному матчі іспанського форварда розписало виїзну мирову 2:2 з грецьким Олімпіакосом і має великі шанси на прохід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
Матч завершено
2 : 2
Динамо
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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Олімпіакос Олімпіакос Фран Соль Фран Соль Олімпіакос - Динамо
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