Хавбек Олексій Лобов став гравцем житомирського Полісся, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Гучним це перехід став через минуле 23-річного футболіста. За інформацією ультрас Полісся, півзахисник до 2017 року виступав у чемпіонаті так званої "ЛНР", де встиг змінити 4 клуби – Гірник Ровеньки, Шахтар Красний Луч, ЦСКА НМ Перевальський і Далевець Луганськ. Останнім клубом Олексія був краматорський Авангард.

Як заявляють активні фани Полісся: "Такий футболіст – плювок в обличчя житомирянам".

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