"Питання іміджу ФФУ", – Вацко відверто висловився щодо скандалу з натуралізацією Мораєса

Футбольний коментатор та експерт Віктор Вацко відреагував на скарги федерацій футболу Португалії та Люксембурга в УЄФА щодо законності натуралізації нападника Жуніора Мораєса.

"Питання натуралізації Мораеса – це питання іміджу ФФУ. Я не забув збірну України U-17, яка вийшла на Євро, але не поїхала туди, тому що зіграли два дискваліфікованих гравці.

Скандал з натуралізацією Мораєса: сюжет Профутболу

Кого там потім покарали? Хочу вірити, що юристи ФФУ все продумали і закриють це питання. Розумієте, що буде, якщо замість чотирьох очок у нас буде нуль? До кінця не вірив, що ситуація настільки серйозна. Команда билася, а хтось в кабінеті міг неправильно прочитати нормативи? Це нонсенс", – сказав Вацко в ефірі програми Великий футбол.

Україна може вимагати технічну поразку для Люксембургу: російські ЗМІ вказують на схожість історій Мораєса та Жерсона