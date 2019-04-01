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"Питання іміджу ФФУ", – Вацко відверто висловився щодо скандалу з натуралізацією Мораєса

12:43 1615 Читать на русском
"Питання іміджу ФФУ", – Вацко відверто висловився щодо скандалу з натуралізацією Мораєса
Жуніор Мораєс / ФК Шахтар

Футбольний коментатор та експерт Віктор Вацко відреагував на скарги федерацій футболу Португалії та Люксембурга в УЄФА щодо законності натуралізації нападника Жуніора Мораєса.

"Питання натуралізації Мораеса – це питання іміджу ФФУ. Я не забув збірну України U-17, яка вийшла на Євро, але не поїхала туди, тому що зіграли два дискваліфікованих гравці.

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Кого там потім покарали? Хочу вірити, що юристи ФФУ все продумали і закриють це питання. Розумієте, що буде, якщо замість чотирьох очок у нас буде нуль? До кінця не вірив, що ситуація настільки серйозна. Команда билася, а хтось в кабінеті міг неправильно прочитати нормативи? Це нонсенс", – сказав Вацко в ефірі програми Великий футбол.

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Теги
ФФУ Віктор Вацко Збірна України Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Португалія Португалія Україна Україна Люксембург Люксембург
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