"Це пішло мені на користь": Жиру розкрив текст повідомлення для Бензема, коли той покидав збірну Франції
Форвард Мілана та збірної Франції Олів’є Жиру спростував чутки про радість від травми Бензема.
Нападник Мілана Олів’є Жиру став гостем програми Canal Football Club на французькому телеканалі Canal+. Він розповів про те, яке повідомлення надіслав Каріму Бензема, коли той залишив збірну Франції в Катарі через травму.
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"Я написав Бензема повідомлення, як тільки він поїхав з Катару, тому що ми не могли з ним попрощатися, це було спонтанно. Я сказав йому, що ми розчаровані тим, що не зможемо грати разом. Інколи травми дають змогу іншим гравцям сяяти на полі. Це пішло мені на користь, але я ніколи не заявляв, що відчуваю полегшення чи радість. Завжди одні й ті ж люди намагаються шукати проблеми у збірній, коли їх немає", – розповів Жиру.
Нагадаємо, що Бензема отримав травму перед початком чемпіонату світу, після якої йому довелось покинути Катар. Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам залишив нападника Реала в заявці, але на фінал його не повернув до складу. Преса активно писала, що в команді були гравці, які не були раді поверненню Бензема у збірну. Після завершення чемпіонату світу володар "Золотого м’яча" оголосив, що більше не буде виступати за національну команду.
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