Нападник Мілана Олів’є Жиру став гостем програми Canal Football Club на французькому телеканалі Canal+. Він розповів про те, яке повідомлення надіслав Каріму Бензема, коли той залишив збірну Франції в Катарі через травму.

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"Я написав Бензема повідомлення, як тільки він поїхав з Катару, тому що ми не могли з ним попрощатися, це було спонтанно. Я сказав йому, що ми розчаровані тим, що не зможемо грати разом. Інколи травми дають змогу іншим гравцям сяяти на полі. Це пішло мені на користь, але я ніколи не заявляв, що відчуваю полегшення чи радість. Завжди одні й ті ж люди намагаються шукати проблеми у збірній, коли їх немає", – розповів Жиру.

Нагадаємо, що Бензема отримав травму перед початком чемпіонату світу, після якої йому довелось покинути Катар. Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам залишив нападника Реала в заявці, але на фінал його не повернув до складу. Преса активно писала, що в команді були гравці, які не були раді поверненню Бензема у збірну. Після завершення чемпіонату світу володар "Золотого м’яча" оголосив, що більше не буде виступати за національну команду.

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