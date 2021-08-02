Півзахисник Зорі Владислав Кочергін підбив підсумок переможного протистояння з Інгульцем (5:1) та оцінив свій хет-трик, який став прем'єрним у нинішньому сезоні УПЛ.

"Дуже приємно, що вдалося сьогодні зробити хет-трик. Головне, що ми виграли, тому що в 1-му турі грали непогано, але поступилися (Олександрії 0:1 – Футбол 24). Сьогодні збіглось, що добре грали і перемогли.

Історичний хет-трик Кочергіна у відеоогляді матчу Інгулець – Зоря – 1:5

Швидкий гол завжди чимало вирішує. Суперник починає відкриватися, і у нас з'являється більше простору. Складніше розкриватись, коли вся команда стоїть в обороні.

Можливий камбек Інгульця? Коли вони забили, у них з'явилися такі емоції, щоб оформити камбек. Повинні були спокійно через передачу вийти, що у нас і вийшло, і ми відзначились ще двічі.

Добре, коли з великим рахунком виграєш. Це піднімає настрій, кожен відчуває впевненість. Далі працюємо – наступна гра з Динамо, важкий матч з чемпіоном України. Будемо готуватися", – заявив Кочергін в ефірі УПЛ online.

До слова, протистояння з командою Мірчі Луческу відбудеться в неділю, 8 серпня, о 19:30.

Зоря розтрощила Інгулець завдяки хет-трику Кочергіна та двом асистам Булеци