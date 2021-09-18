"Це підходить не всім": Бенітес вказав на недолік нинішньої АПЛ
Головний тренер Евертона Рафаель Бенітес оцінив гру своєї команди та розповів про нюанси АПЛ.
"Ми знаємо, які очікування наших уболівальників загалом. Вони хочуть, щоб команда перемагала, граючи в хороший футбол. Можуть бути варіації залежно від країни – в Іспанії був період футболу з перепасовками, тікі-такою, тому що Барселона була такою прекрасною, що всім хотілося її копіювати.
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В Англії є Манчестер Сіті, який витрачає багато грошей на хороших футболістів, щоб грати. І багатьом людям, природно, здається, що слід копіювати їхній ігровий стиль, оскільки він сприймається як правильний. Але це підходить не всім.
Потрібно мати суміш аспектів. Треба контролювати хід матчів і належним чином передавати м'яч в процесі володіння, а часом потрібно діяти вертикально, оскільки варто атакувати. Просування вперед – те, чого чекають фанати. І тут вболівальники очікують кросів, гру головою, підкатів, позитивного футболу.
Водночас потрібно зберігати м'яч, щоб контролювати хід матчів. Перемагає команда, коли є баланс. Це стосується як володіння, так і фази без м'яча. Ми намагаємося грати в футбол, який цінують фанати, але зазвичай для перемог потрібно бути агресивними", – цитує Бенітеса Sky Sports.
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