"Ми знаємо, які очікування наших уболівальників загалом. Вони хочуть, щоб команда перемагала, граючи в хороший футбол. Можуть бути варіації залежно від країни – в Іспанії був період футболу з перепасовками, тікі-такою, тому що Барселона була такою прекрасною, що всім хотілося її копіювати.

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В Англії є Манчестер Сіті, який витрачає багато грошей на хороших футболістів, щоб грати. І багатьом людям, природно, здається, що слід копіювати їхній ігровий стиль, оскільки він сприймається як правильний. Але це підходить не всім.

Потрібно мати суміш аспектів. Треба контролювати хід матчів і належним чином передавати м'яч в процесі володіння, а часом потрібно діяти вертикально, оскільки варто атакувати. Просування вперед – те, чого чекають фанати. І тут вболівальники очікують кросів, гру головою, підкатів, позитивного футболу.

Водночас потрібно зберігати м'яч, щоб контролювати хід матчів. Перемагає команда, коли є баланс. Це стосується як володіння, так і фази без м'яча. Ми намагаємося грати в футбол, який цінують фанати, але зазвичай для перемог потрібно бути агресивними", – цитує Бенітеса Sky Sports.

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