Минулого тижня Флік оголосив про свій вибір складу на майбутні два міжнародні матчі. Леон Горецка, Тімо Вернер і Давид Раум відсутні, зате знайшлося місце для Паскаля Гросса, Робіна Госенса, Джамала Мусіали і Томаса Мюллєра.

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"Тепер кожен повинен залишити своє его позаду і поставити себе на службу команді. Я налаштований дуже позитивно. Ми склали план і добре підготувалися. За останні тижні я їздив до багатьох гравців, щоб поговорити з ними про їхнє майбутнє в команді і розповісти їм, які мої очікування. Бесіди вселили в мене впевненість, що всі перебувають на одній хвилі. Я думаю, це переломний момент. Почався новий етап", – цитує Фліка Voetbal International.

У чотирьох останніх контрольних матчах Німеччина зазнала трьох поразок.