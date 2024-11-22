"Це огидно": екс-зірка Роми розніс вибір нового тренера для Довбика
Колишній форвард Роми та збірної Італії Антоніо Кассано не розуміє логіку призначення Клаудіо Раньєрі на тренерський місток "вовків".
"На мою думку, Фрідкіни знову влаштували безлад. Що вони зробили? Бачачи, що атмосфера токсична і всі на них розлючені, вони подумали: "Якщо я не хочу повертати Де Россі, то я запрошу того, хто заспокоїть всіх".
При всій повазі до Раньєрі, який є справжнім джентльменом, давайте будемо чесні – він сам казав, що з нього досить. Він сказав: "Я більше не хочу нікого тренувати".
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Отже, вони приводять людину, яка вирішила піти на пенсію і яка просто збереже спокій уболівальників. Серйозно, що сказав Раньєрі? Він сказав приємні слова на користь Фрідкінів, наприклад: "Не освистуйте нас, будь ласка, давайте будемо єдині, підтримайте нас, тому що нам це потрібно. А потім, якщо знадобиться, освистайте нас наприкінці".
Що він може зробити в Ромі? Він приносить спокій та мир. Але Ромі потрібне щось інше – тренер певного калібру, з міжнародним досвідом, переможець, з яким можна планувати майбутнє.
Він уже говорив як керівник клубу. Що це таке? Це огидно. Фрідкіни, поясніть мені, що це за хід. Просто, щоб заспокоїти людей? Я не дурний і знаю, що деякі люди будуть раді тому, що Раньєрі повернувся, римська гордість і таке інше… Але це огидно. Ви приводите людину, яка, ймовірно, стане керівником клубу наступного року", – наводить слова Кассано Football Italia.
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