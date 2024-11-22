"На мою думку, Фрідкіни знову влаштували безлад. Що вони зробили? Бачачи, що атмосфера токсична і всі на них розлючені, вони подумали: "Якщо я не хочу повертати Де Россі, то я запрошу того, хто заспокоїть всіх".

При всій повазі до Раньєрі, який є справжнім джентльменом, давайте будемо чесні – він сам казав, що з нього досить. Він сказав: "Я більше не хочу нікого тренувати".

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Отже, вони приводять людину, яка вирішила піти на пенсію і яка просто збереже спокій уболівальників. Серйозно, що сказав Раньєрі? Він сказав приємні слова на користь Фрідкінів, наприклад: "Не освистуйте нас, будь ласка, давайте будемо єдині, підтримайте нас, тому що нам це потрібно. А потім, якщо знадобиться, освистайте нас наприкінці".

Що він може зробити в Ромі? Він приносить спокій та мир. Але Ромі потрібне щось інше – тренер певного калібру, з міжнародним досвідом, переможець, з яким можна планувати майбутнє.

Він уже говорив як керівник клубу. Що це таке? Це огидно. Фрідкіни, поясніть мені, що це за хід. Просто, щоб заспокоїти людей? Я не дурний і знаю, що деякі люди будуть раді тому, що Раньєрі повернувся, римська гордість і таке інше… Але це огидно. Ви приводите людину, яка, ймовірно, стане керівником клубу наступного року", – наводить слова Кассано Football Italia.

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