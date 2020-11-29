Наставник Лаціо Сімоне Індзагі не приховував розчарування після провального виступу у матчі 9 туру Серії А проти Удінезе (1:3).

"Це огидна поразка. Ми були самовпевненими і зухвалими, хоча знали, як грає Удінезе. Суперник виступив добре, а в нас було багато помилок.

Удінезе сенсаційно розгромив Лаціо

Це просто невдалий день, ми всі вкрай розчаровані. Такий футбол – може трапитися так, що ти програєш заслужено. На тижні важливий матч Ліги чемпіонів проти Борусії, і там наші справи кращі", – наводить слова Індзагі Football Italia.

Поразка не дозволила Лаціо покинути середину таблиці Серії А – "орли" лише на 9 сходинці.

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