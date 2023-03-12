Головний тренер Олександрії поділився думками щодо найвпливовіх тренерів, які працювали в УПЛ. Руслан Ротань зізнався, що стежить за лондонським Арсеналом.

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"Найвпливовіший, мабуть, Де Дзербі, і треба відзначити Мірчу Луческу. Мені подобається структура Де Дзербі, мені дуже подобається його білд-ап. Я завжди стежу за його командою, яка грає в АПЛ. Мені дуже подобається спостерігати зараз за Арсеналом. Я хочу теж розвиватися, вчитися. Це одні з найкращих тренерів у світі", – розповів тернер в ТаТоТаке.

Нагадаємо, що наразі Руслан Ротань поєднує три посади – 41-річний фахівець очолює Олександрію, молодіжну збірну України та виконує обов'язки головного тренера національної команди.

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