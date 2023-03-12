"Це одні з найкращих тренерів": Ротань назвав очільників, за якими уважно стежить
Наставник Олександрії та виконувач обов’язків головного тренера збірної України Руслан Ротань позначив улюблених тренерів
Головний тренер Олександрії поділився думками щодо найвпливовіх тренерів, які працювали в УПЛ. Руслан Ротань зізнався, що стежить за лондонським Арсеналом.
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"Найвпливовіший, мабуть, Де Дзербі, і треба відзначити Мірчу Луческу. Мені подобається структура Де Дзербі, мені дуже подобається його білд-ап. Я завжди стежу за його командою, яка грає в АПЛ. Мені дуже подобається спостерігати зараз за Арсеналом. Я хочу теж розвиватися, вчитися. Це одні з найкращих тренерів у світі", – розповів тернер в ТаТоТаке.
Нагадаємо, що наразі Руслан Ротань поєднує три посади – 41-річний фахівець очолює Олександрію, молодіжну збірну України та виконує обов'язки головного тренера національної команди.
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